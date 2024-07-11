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Карандин об «Амуре»: «Больше всего интересно, как проявит себя Гальченюк. Говорили, что это звезда НХЛ, но в СКА он не оставил цельного впечатления»

– Что скажете о селекции клубов своего региона? – Сибири и Дальнему Востоку вести комплектацию сложнее, чем, например, клубам из Москвы.

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