Владимира Зеленского оштрафовали на 500 рублей в Кисловодске

КИСЛОВОДСК, 17 февраля, ФедералПресс. Суд в Кисловодске вынес решение о штрафе в размере 500 рублей для Владимира Зеленского, который был признан виновным в мелком хулиганстве за громкое использование нецензурной лексики в общественном месте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии