Владимира Зеленского оштрафовали на 500 рублей в Кисловодске

КИСЛОВОДСК, 17 февраля, ФедералПресс. Суд в Кисловодске вынес решение о штрафе в размере 500 рублей для Владимира Зеленского, который был признан виновным в мелком хулиганстве за громкое использование нецензурной лексики в общественном месте.