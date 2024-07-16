В Херсонесе археологи нашли необычный сосуд VIII-IX века н.э.

Археологи Херсонеса сделали новое открытие. В засыпи колодца, который датируется VIII-IX веком нашей эры, исследователи обнаружили богато украшенный сосуд необычной формы, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический».
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