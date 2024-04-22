Полиция проведет учения возле крупного новосибирского ТЦ

Тактико-специальная тренировка пройдет 23 апреля возле «Ройял Парка». Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области во вторник, 23 апреля, в районе ТРК «Ройял Парк» проведут тактико-специальную тренировку по отработке внутреннего взаимодействия.
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