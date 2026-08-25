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Олимпийская чемпионка Сван о допуске россиян: «Грустно видеть, как организации меняют свое мнение. Могу только надеяться, что у нас такого не произойдет»

Олимпийская чемпионка шведка Линн Сван высказалась против возвращения российских лыжников на международные соревнования.

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