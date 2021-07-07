Сочинцы, пострадавшие от наводнения, получат до 100 тысяч рублей за утрату имущества

Жители города-курорта Сочи смогут получить компенсацию за ущерб, нанесенный прошедшим наводнением. Напомним, несколько дней регион находился во власти природной стихии, сильные проливные дожди привели к масштабным затоплениям и введению режима ЧС.
Жители города-курорта Сочи смогут получить компенсацию за ущерб, нанесенный прошедшим наводнением. Напомним, несколько дней регион находился во власти природной стихии, сильные проливные дожди привели к масштабным затоплениям и введению режима ЧС.
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