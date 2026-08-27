Медвежий угол
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Медвежий угол

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Регистрация депутата Матвеева восстановлена: суд отменил решение о снятии с выборов

Регистрация депутата Матвеева восстановлена: суд отменил решение о снятии с выборов

Царьград Коллаж Царьграда Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отменил решение Самарского областного суда и восстановил регистрацию депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева в качестве кандидата на предстоящих выборах.

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Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
кирил ермаков
Санёк, думаю говнюка затулло в сочи прокатят, на радость русскому народу.
Твоими бы устами, да мед пить.
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4 н.
Александр Третьяк
Александр
Говнюк в думу пролезет.
Каждый имеет право на личное мнение ,но Матвеев один из не многих кто против ввоза саранчи в Россию
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4 н.
Алексей Горшков
Поля Русс
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ- КЛИНИКА
Это ещё что - я &quot;Партию любителей пива&quot; помню!
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3 н.