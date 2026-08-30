Аферисты обманули граждан перед запуском цифрового рубля

Мошенники активизировались перед запуском цифрового рубля, вводя в заблуждение русских граждан. Они предлагают "выгодный" обмен через фиктивные счета и курьеров, обещая курс один к одному, угрожая утратой наличных средств.
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