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Царьград

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Аферисты обманули граждан перед запуском цифрового рубля

Аферисты обманули граждан перед запуском цифрового рубля

Мошенники активизировались перед запуском цифрового рубля, вводя в заблуждение русских граждан. Они предлагают "выгодный" обмен через фиктивные счета и курьеров, обещая курс один к одному, угрожая утратой наличных средств.

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