Стартовали масштабные работы по созданию «огненных барьеров» в Курске

В Курске началась масштабная операция по защите лесов от огня. На этой неделе подрядная организация приступила к активной работе по уходу за минерализованными полосами на территории лесного фонда, окружающего областной центр.
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