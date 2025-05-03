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Курские новости

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Стартовали масштабные работы по созданию «огненных барьеров» в Курске

Стартовали масштабные работы по созданию «огненных барьеров» в Курске

В Курске началась масштабная операция по защите лесов от огня. На этой неделе подрядная организация приступила к активной работе по уходу за минерализованными полосами на территории лесного фонда, окружающего областной центр.

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