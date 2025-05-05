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Российская разведка выследила и уничтожила расчет HIMARS вместе с пусковыми установками

Российская разведка выследила и уничтожила расчет HIMARS вместе с пусковыми установками

Российские войска продолжают громить врага в Херсонской области. Так, в районе населенного пункта Черешеньки при помощи беспилотника был замечен пуск ракет из двух установок M142 HIMARS американского производства.

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