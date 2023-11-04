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Прокуратура: суд заключил обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова под стражу

Прокуратура: суд заключил обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова под стражу

Московский суд арестовал коуча и блогера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства и просила залог в размере 4,1 миллиона рублей либо домашний арест.

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