Если такое ведите после душа, можно сделать выводы: какая привычка говорит о низком интеллекте женщины Ольга БезродняяСостояние, в котором остается душ или ванна после использования, может многое рассказать о своем хозяине, включая уровень интеллекта.
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