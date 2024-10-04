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Если такое ведите после душа, можно сделать выводы: какая привычка говорит о низком интеллекте женщины

Если такое ведите после душа, можно сделать выводы: какая привычка говорит о низком интеллекте женщины

Если такое ведите после душа, можно сделать выводы: какая привычка говорит о низком интеллекте женщины Ольга БезродняяСостояние, в котором остается душ или ванна после использования, может многое рассказать о своем хозяине, включая уровень интеллекта.

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Комментарии
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Виктор Александрович
А грамоте бы следовало поучиться!! &quot;Ведите!&quot;
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