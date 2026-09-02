Генералу Минобороны - 14,5 года колонии: Всплыли дом за 80 млн и контракты на 372 млн рублей

Для генерала Минобороны Юрия Кузнецова запросили 14,5 года колонии. В деле фигурируют дом за 80 млн рублей и контракты на 372,3 млн, но защита настаивает на оправдании.
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