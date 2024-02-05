Украинские военные отказались верить в демобилизацию

Украинские солдаты не верят в позитивный исход от демобилизации, цитирует их Reuters. Приводятся слова командира дивизиона беспилотников 92-й бригады ВСУ Юрия Федоренко, который заявил, что, «если мы отпустим этих людей, опытных офицеров, сержантов, солдат, воевать будет некому».
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