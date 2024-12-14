Турция захотела выйти из санкционного списка по Газпромбанку

Анкара решила выйти из санкционного списка по Газпромбанку. По данным проправительственной газеты Hürriyet, Турция обратилась к США, чтобы получить разрешение на проведение сделок с российской кредитно-финансовой организацией.
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