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Турция захотела выйти из санкционного списка по Газпромбанку

Турция захотела выйти из санкционного списка по Газпромбанку

Анкара решила выйти из санкционного списка по Газпромбанку. По данным проправительственной газеты Hürriyet, Турция обратилась к США, чтобы получить разрешение на проведение сделок с российской кредитно-финансовой организацией.

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