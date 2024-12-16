МИД Египта: Планы Израиля по Голанам отражают отсутствие желания достичь мира

В пресс-службе египетского МИД проинформировали о том, что израильские власти своими действиями демонстрируют, что они не желают прикладывать усилия для того, чтобы добиться остановки раздирающих Ближний Восток конфликтов.
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