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МИД Египта: Планы Израиля по Голанам отражают отсутствие желания достичь мира

МИД Египта: Планы Израиля по Голанам отражают отсутствие желания достичь мира

В пресс-службе египетского МИД проинформировали о том, что израильские власти своими действиями демонстрируют, что они не желают прикладывать усилия для того, чтобы добиться остановки раздирающих Ближний Восток конфликтов.

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