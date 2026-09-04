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Татар-информ

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Прокуратура проводит проверку после сообщений о потопе у 42-й школы в Казани

Прокуратура проводит проверку после сообщений о потопе у 42-й школы в Казани

О том, что на улице Габишева, рядом со школой №42, в Казани образовалось мини-озеро, сообщили очевидцы в соцсетях.

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