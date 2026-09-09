Страна и люди
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Страна и люди

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Кремль надеется на трехсторонние переговоры по Украине в обозримой перспективе

Кремль надеется на трехсторонние переговоры по Украине в обозримой перспективе

Оформленных дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине сейчас нет, есть политическое желание возобновить переговоры.

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Профиль пользователя Юрий Горемыкин
Юрий Горемыкинизменено

Какие могут быть переговоры??? Войну развязали и продолжают всячески поддерживать именно США и теперь они же выходят с какими то предложениями по прекращению этой развязанной ими войны..Америкосы если бы действительно хотели прекратить войну то прекратили бы её одномоментно перестав снабжать ВСУ разведданными, прекратив поставлять им вооружение и боеприпасы...Просчитали хитровыкрученные янки  что непременно проиграют и пытаются сохранить вражеское антироссийское государство у наших границ, сохранить источник постоянного нам напряжения, создать угрозу всем странам черноморья создав в Одессе или Николаеве свою мощную военно-морскую базу..  ..Не верить ни слову! Не дать обмануть себя в очередной раз! Условие прекращения огня должно быть одно - капитуляция Украины, уничтожение фашистского террористического государства .