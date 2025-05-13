Российские военнослужащие уничтожили бронемашину ВСУ в ДНР

Военнослужащие 132-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили боевую бронированную машину Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Щербиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии