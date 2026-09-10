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Происшествия

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Пензенские полицейские рассказали бойцам отряда содействия полиции «Тигр» о службе в органах внутренних дел

Пензенские полицейские рассказали бойцам отряда содействия полиции «Тигр» о службе в органах внутренних дел

В рамках акции «Будь в форме» на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Меридиан» сотрудники УМВД России по Пензенской области встретились с бойцами отряда содействия полиции «Тигр», которые находятся на спортивно-тренировочных сборах.

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