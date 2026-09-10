Пензенские полицейские рассказали бойцам отряда содействия полиции «Тигр» о службе в органах внутренних дел

В рамках акции «Будь в форме» на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Меридиан» сотрудники УМВД России по Пензенской области встретились с бойцами отряда содействия полиции «Тигр», которые находятся на спортивно-тренировочных сборах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Происшествия19 подписчиков
Свежие комментарии
- Председателем Сле...
- В День России под...
- Председатель СК Р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым