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Царьград

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Светлана Камбулова сообщила об атаке БПЛА на Таганрог ночью

Светлана Камбулова сообщила об атаке БПЛА на Таганрог ночью

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что ночью город подвергся атаке БПЛА со стороны ВСУ. Очаги возгорания были ликвидированы, пострадавших нет.

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