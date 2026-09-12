Светлана Камбулова сообщила об атаке БПЛА на Таганрог ночью

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что ночью город подвергся атаке БПЛА со стороны ВСУ. Очаги возгорания были ликвидированы, пострадавших нет.
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