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Украинская военнопленная рассказала об обмане и жестокости командиров ВСУ

Украинская военнопленная рассказала об обмане и жестокости командиров ВСУ

Бывшая заключённая Галина Казымова из Хмельницкой области описала, как её обманом отправили на передовую, где она попала в плен к русским войскам.

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