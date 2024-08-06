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Царьград

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Рогозин призвал Белоусова вмешаться: "Двойной удар" по Иванову и Булгакову: "Подельники" официально заговорили. Новые улики

Рогозин призвал Белоусова вмешаться: "Двойной удар" по Иванову и Булгакову: "Подельники" официально заговорили. Новые улики

Чистки в Минобороны набирают всё большие обороты. Следователи пришли ещё к двум подозреваемым в уголовных делах – задержаны директор парка "Патриот" и замначальника ГУ инновационного развития МО генерал Владимир Шестеров.

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