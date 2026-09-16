В России резко вырос спрос на винтажную одежду

Россияне стали заметно чаще покупать винтажную одежду, пишут «Известия». В августе продажи ретро-вещей выросли в семь раз.
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