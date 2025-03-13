Рестораны Казани и Челнов вошли в число лучших в России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Более 50 казанских и один челнинский ресторан вошли в лонг-лист независимой национальной премии Wheretoeat Russia, которая составляет рейтинг лучших заведений России.
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