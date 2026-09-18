Два украинских сухогруза и танкер попали под удары российских «Гераней» Удары России по морской логистике Украины не прекращаются, Москва не наме.
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