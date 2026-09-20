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Царьград

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Си Цзиньпин, Моди и Путин оказались под ударом: Разгадка "биологической диверсии" на БРИКС

Си Цзиньпин, Моди и Путин оказались под ударом: Разгадка "биологической диверсии" на БРИКС

Главы государств, решивших покончить с гегемонией США и их союзников, прибыли в сентябре 2026-го в Нью-Дели.

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