Аналитик назвала рабочие специальности с самыми высокими зарплатами

Зарплатные предложения для разнорабочих в среднем составляют 78 тыс. рублей, при этом наиболее высокие среди рабочих специальностей зарплаты у электромонтажников, комплектовщиков и слесарей, сообщила 11 августа директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса «Работа.