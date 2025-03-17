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Хельсинки продолжают испытывать «фантомные боли» от итогов советско-финской войны

Хельсинки продолжают испытывать «фантомные боли» от итогов советско-финской войны

Хельсинки продолжают испытывать «фантомные боли» от итогов советско-финской войны Евгения КомароваСоветско-финская война завершилась 85 лет назад, но Хельсинки продолжают испытывать «фантомные боли».

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