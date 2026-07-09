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Физики наблюдали эффект извлечения энергии из черной дыры без вращения

Физики наблюдали эффект извлечения энергии из черной дыры без вращения

Пенроуз предположил, что частица может залететь в эргосферу вращающейся черной дыры, распасться на две части, и одна из них упадет за горизонт событий, а вторая вылетит наружу с энергией, большей, чем у исходной частицы.

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