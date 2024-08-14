В Калуге недобросовестный работодатель задолжал сотруднику более 200 тысяч рубле

Фирма, занимающаяся предоставлением кадастровых услуг, за 2 месяца задолжала своему сотруднику более 200 тысяч рублейФирма, занимающаяся предоставлением кадастровых услуг, за 2 месяца задолжала своему сотруднику более 200 тысяч рублей.