РЭО назвал регоператоров в красной зоне риска

Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) СМУП «Коммунальник» и МБУ «Северо-Эвенский ОЦ» из Магаданской области, ООО УК «Айхалцентр» из Якутии и ООО «Чистый город» из Курганской области находятся в красной зоне риска, им грозит прекращение деятельности.