Каррагер о том, что Артета становится Моуринью: «Посмотрите, как игроки падали против «Ливерпуля», секретность перед матчем – кто готов играть, а кто – нет. Это все из арсенала Жозе»

«Это не критика, а наблюдение за тем, что представляет собой «Арсенал» как команда. Возможно, это происходит из-за того, что Артета посмотрел на своих игроков атаки и подумал: «Мы не так хороши, как «Ман Сити», поэтому должны выиграть АПЛ, будучи командой с лучшей обороной».