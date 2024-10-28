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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каррагер о том, что Артета становится Моуринью: «Посмотрите, как игроки падали против «Ливерпуля», секретность перед матчем – кто готов играть, а кто – нет. Это все из арсенала Жозе»

«Это не критика, а наблюдение за тем, что представляет собой «Арсенал» как команда. Возможно, это происходит из-за того, что Артета посмотрел на своих игроков атаки и подумал: «Мы не так хороши, как «Ман Сити», поэтому должны выиграть АПЛ, будучи командой с лучшей обороной».

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