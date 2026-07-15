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Сергей Урсуляк начал съемки сериала «Война и мир» с Марией Золотухиной в роли Наташи Ростовой

В России стартовали съемки нового многосерийного фильма по роману Льва Толстого «Война и мир». Режиссер Сергей Урсуляк задействовал в проекте известных актеров, среди которых центральную женскую роль Наташи Ростовой исполнит Мария Золотухина.

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