Сергей Урсуляк начал съемки сериала «Война и мир» с Марией Золотухиной в роли Наташи Ростовой

В России стартовали съемки нового многосерийного фильма по роману Льва Толстого «Война и мир». Режиссер Сергей Урсуляк задействовал в проекте известных актеров, среди которых центральную женскую роль Наташи Ростовой исполнит Мария Золотухина.
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