AP: украинцы, «вытирая слезы», осудили ОАЭ за доброжелательный прием Путина

Представители Украины приехали в Дубай на 28-ю Конференцию ООН по изменению климата (COP28). Они возмутились, что президенту РФ Владимиру Путину в этот момент оказали доброжелательный прием в ОАЭ, пишет Associated Press.
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