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Коннор набрал 2+1 в игре «Виннипега» с «Детройтом», став первой звездой. У Перфетти гол и 2 ассиста

Нападающий « Виннипега » Кайл Коннор забросил 2 шайбы и сделал результативную передачу в матче с « Детройтом ».

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