Григорий Лепс готов расписаться с молодой невестой

После 20 лет брака Григорий Лепс расстался с женой и начал роман с 18-летней Авророй Кибой. У певца серьезные намерения относительно своей молодой возлюбленной, и он готов в любой момент отправиться в загс.
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