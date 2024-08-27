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«Где-то в уголке скромно поедаем стейк. Дай бог, чтобы мы съели его полностью». Тикнизян о словах Галактионова про хищника и мясо на фоне 1-го места «Локо» в РПЛ

После победы над «Ростовом» (3:2) московский клуб вышел на первое место в таблице Мир РПЛ. – На пресс-конференции Галактионов сказал: «Когда хищник чует запах мяса, конечно, хочется его есть и двигаться вперед».

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