Что стало с няней Гюльчехрой, которая обезглавила ребенка и разгуливала по Москве со страшным пакетом, угрожая взорвать себя?

Интересная жизнь с Vera Star то ужасающее преступление повергло всю страну в шок. В последний день зимы, 29 февраля високосного 2016 года, няня, присматривавшая за четырёхлетней девочкой, жестоко лишает ребёнка жизни, обезглавливает и с этой жуткой «доказательной базой» направляется к одной из станций московского метро.
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