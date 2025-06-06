Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    Нах нужна эта прокуренная старая бабка!"С возвращением в...
  • Станислава
    Может ты недоносок будешь управлять страной?Хватит играть в б...
  • Станислава
    Аффторчик это либерпроститутка, враг России 🇷🇺, таких надо обнулять вместе со всей гнилой семейкой, это мусор а мус...Хватит играть в б...

Что стало с няней Гюльчехрой, которая обезглавила ребенка и разгуливала по Москве со страшным пакетом, угрожая взорвать себя?

Что стало с няней Гюльчехрой, которая обезглавила ребенка и разгуливала по Москве со страшным пакетом, угрожая взорвать себя?

Интересная жизнь с Vera Star то ужасающее преступление повергло всю страну в шок. В последний день зимы, 29 февраля високосного 2016 года, няня, присматривавшая за четырёхлетней девочкой, жестоко лишает ребёнка жизни, обезглавливает и с этой жуткой «доказательной базой» направляется к одной из станций московского метро.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алекс Сэм
Всего одно предложение- всех Гюлчехрей н* **й домой вместе с мужьями и детьми.
Ответить
7 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
На зону тварб наши бабы ее в первый день удавят и утопят в сортире. Не хуй черножопых обезьян пучкать к нам в Россию всяких гу,льчатай и мухуйджонов.
Ответить
2 час.
наверх