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Крупнейший в РФ производитель индейки ограничил отгрузки в торговые сети

Крупнейший в РФ производитель индейки ограничил отгрузки в торговые сети

Сельскохозяйственный холдинг «Дамате», являющийся крупнейшим в РФ производителем индейки, объявил о сокращении объема производства и поставок птицы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо компании, направленное торговым сетям.

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