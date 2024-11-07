Крупнейший в РФ производитель индейки ограничил отгрузки в торговые сети

Сельскохозяйственный холдинг «Дамате», являющийся крупнейшим в РФ производителем индейки, объявил о сокращении объема производства и поставок птицы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо компании, направленное торговым сетям.
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