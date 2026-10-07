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Стабильная инфляция в Швеции сохраняет возможность повышения ставки Риксбанка

Стабильная инфляция в Швеции сохраняет возможность повышения ставки Риксбанка

СТОКГОЛЬМ (ИА Реалист). Базовая инфляция в Швеции в сентябре осталась на уровне 0,5%, немного ниже ожиданий, но общий показатель CPIF вырос до 1,5%.

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