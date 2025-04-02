🇷🇺⚔️🇺🇦 Результат огневого поражения места временного размещения боевиков ВСУ в селе Шиповатое Купянского района🔥 ".
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🇷🇺⚔️🇺🇦 Результат огневого поражения места временного размещения боевиков ВСУ в селе Шиповатое Купянского района🔥 ".
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