Уровень воды в Оби превысит критические отметки с 17 июня

Об опасных гидрометеорологических явлениях сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре. По данным синоптиков, в понедельник, 17 июня в области сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами свыше +30 градусов.
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