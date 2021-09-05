Немецкий политолог назвал условие отказа от решения суда по "Северному потоку – 2"

Решение суда в Дюссельдорфе не выводить "Северный поток – 2" из-под действия газовой директивы Евросоюза является сомнительным, от этих требований откажутся, например, в условиях предстоящей холодной зимы, считает немецкий политолог Александр Рар.
Решение суда в Дюссельдорфе не выводить "Северный поток – 2" из-под действия газовой директивы Евросоюза является сомнительным, от этих требований откажутся, например, в условиях предстоящей холодной зимы, считает немецкий политолог Александр Рар.
Свежие комментарии