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Немецкий политолог назвал условие отказа от решения суда по "Северному потоку – 2"

Немецкий политолог назвал условие отказа от решения суда по "Северному потоку – 2"

Решение суда в Дюссельдорфе не выводить "Северный поток – 2" из-под действия газовой директивы Евросоюза является сомнительным, от этих требований откажутся, например, в условиях предстоящей холодной зимы, считает немецкий политолог Александр Рар.

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