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Квалификация ЧМ-2026. Аргентина примет Чили, в субботу Уругвай сыграет с Парагваем, Бразилия – с Эквадором

Сборная Аргентины примет Чили, в ночь на субботу Уругвай сыграет дома с Парагваем, Бразилия – с Эквадором.

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