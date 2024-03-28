Армейская рокировка: Воробьёв сменит Фёдорова на посту главного тренера ЦСКА

Илья Воробьёв возглавит хоккейный ЦСКА в новом сезоне. На этом посту бывший наставник «Металлурга» и сборной России сменит Сергея Фёдорова, с которым руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение в связи с невзрачным выступлением в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ.
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