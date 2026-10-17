Такой сценарий возможен, но остается резервным — его реализация зависит от устойчивости инфляционного давления и динамики инфляционных ожиданий Повышение ключевой ставки до конца 2026 года теоретически возможно, но пока не рассматривается как приоритетный сценарий, сообщил газете "Известия" предприниматель и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев, управляющий фондом.
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