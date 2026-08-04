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Степан Бандера — пособник нацистов. Теперь — официально

Степан Бандера — пособник нацистов. Теперь — официально

Сегодня по требованию Генпрокуратуры России участники украинского националистического движения Степан Бандера, Василий Бандера, Роман Шухевич и их приспешники признаны судом пособниками нацистской Германии в преступлениях против человечности в годы Великой Отечественной войны.

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