В Архангельске наградили лауреатов литературной премии «Чистая книга»

Награждение лауреатов всероссийской премии имени Фёдора Абрамова прошло в рамках фестиваля «Белый июнь»Награждение лауреатов всероссийской премии имени Фёдора Абрамова прошло в рамках фестиваля «Белый июнь»— Это символично, ведь и сам «Белый июнь» пять лет назад зародился как книжный фестиваль в год 100-летия знаменитого северного писателя, — написал в своём телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.