12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос, который совершил Юрий Гагарин — советский гражданин.
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12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос, который совершил Юрий Гагарин — советский гражданин.
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